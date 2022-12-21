الجزائر الأولى عالميا من في هذا المجال

احتلت الجزائر المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأنشطة المنظمة في مجال المقاولاتية خلال سنة 2022، حسبما أفادت به الشبكة العالمية لريادة الأعمال "غلوبال انتربرنرشيب نتورك".

ووفقا لتصنيف الشبكة فإن الجزائر نظمت أكبر عدد من التظاهرات مقارنة بباقي الدول في 2022 لاسيما خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية الذي جرى في نوفمبر الماضي، وذلك بواقع 2187 نشاط.

واعتبرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن هذه المرتبة جاءت نتيجة "الديناميكية التي يعرفها النظام البيئي للمقاولاتية والابتكار في الجزائر"، مشيرة إلى الدورات التكوينية التي قادتها مسرعة المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" في الأسابيع الماضية في مختلف جامعات البلاد، والتي شملت حوالي 110 ألف طالب،والذين نظموا بدورهم عددا من الدورات والبرامج الجهوية بهدف الترويج للمفاهيم المقاولاتية وتحرير الطاقات الإبداعية.

ومن خلال هذه المبادرات المتنامية في كل جهات البلاد, تسعى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إلى "ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل على مستوى النخب العلمية والطاقات الشابة، كما تهدف إلى الترويج للآليات والإجراءات التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب المؤسسات الناشئة في مختلف ا لمجالات"،يضيف البيان.