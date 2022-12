Covid-19 : Bilan des dernières 24h

L’Algérie a recensé quatre nouvelles infections à la Covid-19 durant les dernières 24h a fait savoir ce mercredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucun décès dû aux complications liées à la pandémie n’a été déploré durant la même période.

Par ailleurs, ce même bilan a fait état de deux cas de guérison et de deux patients hospitalisés actuellement en soins intensifs.

De ce fait, le bilan total s’est élevé à 271.182 contaminations, 182.622 guérisons et 6.881 décès.