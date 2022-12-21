موتسيبي يكشف الدول المرشحة لاحتضان "كان" 2025

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الأربعاء، عن الدول المرشحة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

وأكد رئيس "الكاف"، خلال ندوة صحفية بجوهانسبورغ، أن الجزائر وبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا هي الدول التي ترغب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا التي كانت "غير مستعدة" للاستضافة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن ترشح السنغال وجنوب إفريقيا كذلك لاحتضان الحدث القاري، لكن الاتحادية السنغالية نفت الأمر فيما تأكد اليوم عدم تواجد الملف الجنوب إفريقي لتبقى المنافسة بين أربعة ملفات هي الجزائر، المغرب، زامبيا وتنظيم مشترك بين نيجيريا والبنين.

وأضاف موتسيبي أن "الكاف" تستعد لتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان) في الجزائر مطلع السنة الجديدة، والتي ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق –حسبه-.

من جهة أخرى، أكد ذات انه يؤمن بحظوظ بلوغ أحد منتخبات القارة السمراء نهائي كأس العالم 2026، وذلك عقب الانجاز الكبير الذي حققه المغرب بعدما بات أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال قطر.

وقال موتسيبي إن المغرب "شرّع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي وأنا واثق من أن دولة إفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل".

وأردف "الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة إفريقية بكأس العالم وهذا الهدف في متناول اليد".

ومع نظام جديد للمونديال المقبل في ظل مشاركة 48 منتخباً سيكون هناك تسعة أو 10 منتخبات من القارة السمراء، بدلاً من خمسة في مونديال قطر، في نهائيات عام 2026 التي ستستضفيها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف موتسيبي "هناك 10 دول إفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم".

كما أشاد بالكاميرون وتونس بفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة.