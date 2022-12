Motsepe révèle les pays candidats à organiser la CAN 2025

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée, ce mercredi, le président de la confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, révélé les noms des cinq pays candidats pour l’organisation de la CAN coupe d’Afrique des Nations.

Il a, dans ce cadre, affirmé que 8 dossiers auraient en réalité été déposés : 5 par des pays uniques et 3 pour des co-organisations.

“Nous ferons des annonces à ce sujet en temps voulu”, a conclu le dirigeant.

Il est à rappeler que la CAF a retiré l’organisation de la compétition à la Guinée au mois d‘octobre et que le nouveau pays-hôte sera connu le 10 février.

L’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc, la Zambie ainsi que le Nigeria et le Bénin (co-organisation) ont été cités comme candidats ces derniers jours, tandis que le Sénégal a démenti.

Motsepe a notamment indiqué que la CAF s’apprête à organiser le championnat d’Afrique des joueurs locaux CHAN qui aura lieu en Algérie en début de l’année prochaine et qui sera, selon lui, la meilleure des éditions.