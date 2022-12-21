الائتلاف العالمي لنصرة فلسطين يُكرم الرئيس تبون

تم تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من طرف الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين خلال افتتاح مؤتمره الـ13 المنعقد بمدينة إسطنبول بتركيا، عرفانا بدور الجزائر في لم الشمل الفلسطيني وجهودها المتواصلة في دعم فلسطين وحشد الدعم العربي والدولي لنصرة هذه القضية.

وقد استلم درع التكريم، عميد جامع الجزائر، محمد مأمون القاسمي الحسني، بحضور القنصل العام للجزائر في اسطنبول، عبد الغاني عمارة. وينظم المؤتمر العالمي لرواد بيت المقدس، تحت شعار "شركاء في تحريرها"، بالتعاون مع جمعية البركة للعمل الإغاثي والإنساني، وبحضور أكثر من 500 مشارك من 67 دولة مختلفة، بالإضافة إلى نخبة من قادة ورؤساء الحركات والهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي المختصة بالعمل لقضية فلسطين، وعدد من المفكرين والعلماء.