توقيف داعمين للإرهاب وحجز مخدرات وأسلحة

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 ديسمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي تمكنت على إثر كمين بالشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام، من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين، واسترجاع ثلاثة رشاشات ثقيلة من عيار 12.7 ملم وبندقية رشاشة من نوع FMPK وسبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذف صاروخي من نوعRPG-7 وبندقية قناصة من نوع SVD وكذا سلاح رشاش مجهول النوع.

كما تمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، إثر عملية نُفذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل، وتوقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية. العمليتين النوعيتين كانتا موضوع بيانات مفصلة صدرت سابقا.

وحسب ذات المصدر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بسكيكدة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ08 قناطير و35 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 214237 قرص مهلوس و1,048 كيلوغرام من مادة الكوكايين. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 76 شخصا وضبطت 39 مركبة و139 مولدا كهربائيا و50 مطرقة ضغط و95,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف21 شخصا وضبط 04 بنادق صيد و3500 خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 121 طن وكذا 56774 علبة من مادة التبغ و14962 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 29975 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 64 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 219 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. يضيف البيان.