مفاوضات جديدة بين بن ناصر والميلان

تتواصل المفاوضات بين الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وناديه ميلان الإيطالي من أجل تجديد العقد الذي ينتهي صيف سنة 2024.

وحسب "سكاي نيوز" في نسختها الإيطالية فإن وكيل الأعمال الجديد للنجم الجزائري، إنزو رايولا، اجتمع اليوم الأربعاء بإدارة الروسونيري متمثلة في باولو مالديني وريكي ماسارا.

ووفق ذات المصدر فقد استمر الاجتماع بين الطرفين في "كازا ميلان" لمدة ساعة ونصف.

من جهته كشف الصحفي ألفريدو بيدولا أن بطل إيطاليا قدم عرضه الأول المتمثل في راتب سنوي 3.8 مليون أورو، فيما يطالب اللاعب بـ4.5 مليون أورو.

وحسب الصحفي الشهير فإن الأطراف ستجتمع مجددا لمحاولة تقليص الفجوة بين عرض النادي ومطالب اللاعب، الذي يعد محط أنظار عدة أندية خاصة في "البروميير ليغ".