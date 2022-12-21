افتتاح بنكين جزائريين بإفريقيا

أعلن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم "خلال الأيام القليلة المقبلة" افتتاح بنكين جزائريين في كل من السنغال وموريتانيا.

وأوضح لطرش في تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيتي تمويل مع المجمع العمومي "أ سي اس"، أنه تم استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لافتتاح هذين البنكين الذين تم اعتمادهما من قبل السلطات النقدية لدولتي السنغال وموريتانيا.

وسيتم إنشاء هذين البنكين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وبفضل البنكين الجديدين، سيتمكن المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون، الخواص والعموميون، من الاستفادة من التسهيلات الضرورية في مجال التصدير والصرف، حسب المدير العام.

وفي سياق متصل، كشف لطرش أن بنك الجزائر الخارجي سيفتح قريبا فرعا له بفرنسا، مؤكدا أن البنك بصدد اتخاذ الترتيبات الأخيرة لذلك.