البويرة: التماس 5 سنوات سجنا في قضية اختلاس

التمست نيابة محكمة عين بسام اليوم 5 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة مالية في حق كل من "ط،ر" و"ج،م" والذين توبعا في قضية اختلاس أموال تابعة القطاع الخاص.

القضية التي تم تأجيلها لمرات عديدة تم اليوم النظر فيها أين استغرقت ما يفوق ثلاث ساعات من الزمن حيث أستمع رئيس الجلسة للأطراف، أين نفى المتهمان بقيامهما باختلاس الأموال، وأبرزا أنهما تعرضا للابتزاز والسرقة من طرف مجموعة أشرار بالطريق الوطني رقم 18 في شطره الرابط بين بلديتي عين العلوي وعين الحجر بجنوب غرب مقر ولاية البويرة، حين كانا في مهمة نقل المبلغ المذكور إلى البنك.

ومن جهة أخرى رافع الأستاذ شريف محمد عن منظمة اتحاد محامي البويرة، في حق مؤسسة أقروفاست حيث قال "أن المتهمين لم يقوما بالمهمة الموجهة إليهما ويحاولان الإفلات من المسؤولية بافتعال سيناريو مفبرك "وأبرز أن جنحة اختلاس أموال تابعة للكيان الخاص التي نصت عليها المادة 41 أركانها قائمة كما بين في ذات القضية أن الشركة الضحية هي مؤسسة خاصة والتي تعد من أهم المستثمرين كونها تقوم بصناعة وتغذية الأنعام في الجزائر.

والتمست النيابة بعد مرافعتها القضية بتطبيق نص المادة 41 من الوقاية من الفساد ومكافحته ومناقشته لكافة عناصر وشروط المادة محل المتابعة والتمس السيد وكيل الجمهورية عقوبة الحبس تصل إلى خمس سنوات نافذة مع الايداع في الجلسة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف دينار جزائري. وللإشارة فإن القضية التي تحمل رقم 1356/22 تم برمجتها اليوم بعد عدة تأجيلات، أين مثل كل من "ط،ر" و"ج،م" كمتهمين، في حين تأسس مسير الشركة ذات "م،م" كضحية في قضية جنحة اختلاس أموال تابعة للكيان الخاص وفق نص المادة 41 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.