Messi prolonge son contrat avec Paris Saint-Germain

Quelques jours après avoir remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’attaquant argentin Lionel Messi souhaiterait poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain, pour au moins une saison supplémentaire.

La saison 2022-2023 d’un certain Lionel Messi ne pouvait pas mieux se passer, que ce soit en club ou en sélection. Avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin a déjà inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Même dynamique du côté de l’Albiceleste, où le septuple Ballon d’Or s’est offert le Saint-Graal après 7 réalisations et 3 offrandes tout au long de la compétition, remportant ainsi le seul trophée qui manquait à sa grande carrière internationale, après la Copa America en 2021. De quoi lui permettre de se concentrer tranquillement sur sa deuxième partie de saison avec le PSG.