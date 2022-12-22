ملحد فرنسي يشهر إسلامه أثناء المونديال

نشر الداعية الكويتي الشيخ محمد العوضي، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن فرنسي يدعى “نيكولاس” وهو يشهر إسلامه في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط احتفاء من الحاضرين.



وكان نيكولاس ملحدًا، لكنه قرر اعتناق الإسلام بعد نقاش وحوارات أجراها خلال وجوده في قطر لحضور بطولة كأس العالم، حسب ما كتبه العوضي على حسابه الرسمي في ‘تويتر’ أول أمس.



وظهر الدكتور العوضي في الفيديو وهو يعرف بالمواطن الفرنسي، ويقول إنه قرر اختتام فعاليات المونديال بإشهار إسلامه في سوق واقف. ونطق نيكولاس بالشهادتين خلف العوضي، الذي دعا له بالصلاح ووعده بالتواصل معه، فيما احتفى الحاضرون به بعد إسلامه. وحرصت قطر خلال المونديال على تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات لتعريف الجماهير الغربية بالإسلام، وكان المفكر الكويتي العوضي والداعية الهندي الدكتور ذاكر نايك على رأس القائمين بهذه المهمة.



وبعيدًا عن إشهار الإسلام، أبدى العديد من الجماهير الغربيين إعجابهم بالمساجد وتفاعلهم مع الأذان، وظهر كثيرون منهم داخل المساجد خلال أيام المونديال.



