إصابة أربعة أشخاص في انفجار للغاز بالعاصمة

أصيب أربعة أشخاص في تسرب للغاز تبعه انفجار فجر اليوم الخميس ببلدية وادي قريش بالجزائر العاصمة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية الجزائر في بيان بأن وحداتها تدخلت على الساعة الثالثة صباحا وست عشرة دقيقة (03:16) من فجر هذا الخميس، على إثر تسرب للغاز تبعه انفجار، بمسكن على مستوى نهج مزاحم محمد، في بلدية وادي قريش.

وأضاف نفس المصدر إن الانفجار خلف إصابة أربعة أشخاص أحدهما بحروق والثلاثة الآخرين بجروح تتراوح أعمارهم بين 34 و60 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الدويرة ومستشفى لمين دباغين مايو سابقا .كما تسبب الانفجار في انهيار جدران المسكن الأرضي و تضرر بعض السيارات التي كانت مركونة في الجوار.