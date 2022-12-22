إرهاب الطرقات يودي بحياة خمسة أشخاص في تيارت

توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره العابر لولاية تيارت.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافاتها تدخلت فجر هذا الخميس على الساعة السادسة صباحا وتسع دقائق (06:09) من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط وبالضبط في محوره العابر لتراب بلدية النعيمة في ولاية تيارت.

وأضاف نفس المصدر إن خلف وفاة خمسة أشخاص في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

من جهتهم فتح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوڤر أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الذهب في غين تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المروري المميت.