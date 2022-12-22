أسعار النفط في منحنى تصاعدي

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شحّ مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية ولايات الغرب الأوسط الأمريكي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو ما يعادل 0.54 بالمائة، إلى 82.64 دولارًا، موسّعة مكاسب بلغت نحو 2.7 بالمائة من الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا أو 0.63 بالمائة إلى 78.78 دولارًا.

وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر الجاري.