إصابة 14 شخصا في اصطدام بين شاحنة وحافلة في عين صالح

أصيب أربعة عشر شخصا بجروح ليلة البارحة في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين عين صالح وتمنراست.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية بأن إسعافاتها بولاية عين صالح تدخلت ليلة الأربعاء إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة وثماني دقائق (20:08) لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط تمنراست ـ سطيف، بالطريق الوطني رقم 01 وبالضبط على بعد 80 كلم جنوب مدينة عين صالح.

وأوضح المصدر ذاته إن الحادث أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصا بجروح وصفت بالخفيفة حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي.