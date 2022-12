Cinq personnes ont trouve la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce jeudi au niveau de la route nationale 23 au niveau de la wilaya de Tiaret.

L’accident impliquant une voiture et un camion a eu lieu, selon le communiqué de la protection civile à 6h09 sur la route reliant Tiaret à Laghouat, faisant 5 morts et trois blessés.