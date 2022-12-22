تنظيم صالون الترقية العقارية والبناء بقصر المؤتمرات

تنظم الطبعة الثانية لصالون الترقية العقارية والبناء العصري والديكور من 10 إلى 14 جانفي المقبل، بالمركز الدولي للمحاضرات، عبد اللطيف رحال، بنادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة، بمشاركة أزيد من 60 عارضا، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمنظمين.

وأوضح ذات المصدر، أن الصالون، الذي تحضره شركات وطنية عمومية وخاصة وممثلين عن شركات أجنبية ناشطة في مختلف المجالات ذات علاقة بموضوع الصالون، يشكل "فرصة أكيدة للقاءات المهنية بين مختلف متعاملي هذا القطاع الحيوي من أجل خلق فرص شراكة واستثمارات جديدة لتطويره وعصرنته وفقا للتطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة".

كما سيتم خلال هذه الطبعة الثانية للصالون عرض نماذج ناجحة حول إنتاج مواد البناء واللمسات العصرية للتجهيز والديكور وكذا الجانب المعماري للبنايات.

وما يميز هذه الطبعة، حسب البيان، مشاركة مؤسسات ترقية عقارية من 15 ولاية ساحلية بغرض "التقرب من المواطنين الراغبين في اقتناء شقق، فيلات أو محلات تجارية مع عروض وتخفيضات بالمناسبة مما سيضفي حيوية على العملية التجارية وخاصة أن الراغبين في الشراء ستكون أمامهم فرصة المقارنة والاختيار الأنسب"، يضيف ذات المصدر.

وتتزامن الطبعة الثانية لصالون" سكناتاك إكسبو" مع بداية السنة الجديدة 2023، والتي تعد "فرصة لتقييم الإنجازات والتفكير في مشاريع مستقبلية أكثر نجاعة في ظل التطورات والمنافسة التي تشهدها مختلف النشاطات المتعلقة بقطاع البناء."

ويشارك في هذا الصالون كذلك بنوك ومؤسسات مالية للترويج لمنتوجاتها وخدماتها في مجال القروض العقارية وكذا التمويلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل عام مع الشركات.

وينتظر أن يزور حوالي 20.000 شخص هذه الطبعة التي تدوم خمسة أيام وتفتح أبوابها يوميا من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء للسماح لفئة واسعة من الزوار المهنيين والخواص للاستفادة من العروض الترويجية والخبرات المهنية.