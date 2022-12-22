أوروبا تهدد أمن واستقرار أسواق الطاقة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بموجب خطة متفق عليها، يبدأ تطبيق سقف الأسعار من 15 فيفري 2023 إذا تجاوزت الأسعار 180 أورو لكل ميغاوات ساعة لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الإجراء الذي يتناقض مع قواعد السوق أثار ردود فعل متحفظة لدى الدول المصدرة، حيث أكدت الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف، وأن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع".

وكانت خطة المفوضية الأوروبية تقوم على وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل، في بورصة "تي. تي.أف"، الموجود مقرها في هولندا والتي تُعَدّ معياراً للأسعار في أوروبا.

إذ يبدأ تطبيق "سقف الأسعار" إذا تجاوز سعر التسوية في البورصة لتعاقدات الشهر المقبل، 275 أورو للميغاوات ساعة لمدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار "تي. تي. أف" أعلى بمقدار 58 أورو عن السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام متتالية من التداوُل في غضون أسبوعين، وبالتالي إذا استُوفيت هذه الشروط، فلن تُقبَل أيُّ صفقات أعلى من السقف المحدد.

إلا أن الخطوة الأوروبية عبر دول مجموعة 27 شهدت تعديلا فيما يتعلق بسقف الجملة للغاز عبر آلية لتسقيف أسعار الغاز بالجملة بمجرد أن تتجاوز 180 أورو لكل ميغاواط ساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تحفظات روسية وجزائرية من الإجراء الأحادي الأوروبي

وهذه الخطوة نتج عنها ردود فعل متحفظة، من خطوة أوروبية تمت بصورة انفرادية وأحادية، حيث ندد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين باتفاقية الحد الأقصى لسعر الغاز في أوروبا.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن "قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وهو غير مقبول".

بالمقابل، اعتبر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة أو التمييزية، أصبحت أكثر من مجرد ضرورة في الوقت الحالي، وأكد الوزير أن تحديد سقف أسعار الغاز يهدد أمن واستقرار أسواق الطاقة، مشيرا أن الجزائر تعدّ موردًا آمنًا للغاز. وأشار وزير الطاقة والمناجم في مداخلته خلال النسخة الرابعة من يوم الطاقة الجزائري الألماني تحت شعار "معًا نحو حلول جديدة للطاقة المستدامة" إن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز على المدى المتوسط والبعيد تتطلب رؤية واضحة حول تطور الأسواق في أوروبا، إذ من المرجّح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي (الحياد المناخي 2050، اللوائح المتعلقة بالميثان.. إلخ)، وكذا إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب، مثل "تسقيف الأسعار "التي ممكن أن تزعزع استقرار السوق، لهذا فإن أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيّدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات طاقوية، مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور، يضاف إلى ذلك المخاوف بشأن استخدام قضية المناخ في الممارسات التمييزية وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحواجز ورسوم الكربون في الحدود.

آليات تطبّق إجراءات التسقيف حسب الاتحاد الأوروبي

طبقا للخطة المتفق عليها من قبل مجموعة الدول 27، يبدأ تطبيق سقف الأسعار من 15 فيفري 2023 إذا تجاوزت الأسعار 180 أورو لكل ميغاوات ساعة لمدة 3 أيام.

وللشروع في تنفيذ الحد الأقصى، يتعيّن أن تكون تعاقدات منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف) التي تعد مقياسا لأقرب شهور الاستحقاق، أعلى من 35 أورو لكل ميغاوات ساعة فوق المستوى المرجعي المستقى من تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال القائمة لثلاثة أيام.

وكانت مسألة تحديد الآلية محل تجاذبات ومفاوضات، حيث طالبت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا وبولونيا واليونان وإيطاليا، بتخفيف شروط تفعيل الآلية. وعلى العكس من ذلك، كانت دول أخرى، مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، مترددة في التدخل، وطالبوا بتوفير ضمانات صارمة لمنع أي سقف يهدد الإمدادات الأوروبية، وتتمثل أهم المحاذير في توجّه مصدّري الغاز الطبيعي المميع بالخصوص إلى وجهات أخرى، لا سيما آسيا، مع فوارق الأسعار.

وقد أبدت مؤسسات اقتصادية أوروبية، مخاوفها جراء قرار الاتحاد الأوروبي بتسقيف أسعار الغاز، محذّرة من انعكاساته السلبية على الإمدادات والأسعار، فضلا عن الإشارة إلى أن الآلية معقّدة وتبقى عمليا صعبة التطبيق، وهي مرتبطة بسيناريو تشاؤمي لسعر قياسي، وإن تم تخفيض مستواه إلى حدود 180 أورو.

النرويج بعيون غير راضية

ومن بين نقاط الظل التي تبقى قائمة وقد تشكّل عقبة أمام التوجه الأوروبي، عدم الرضا النرويجي بمثل هذه الخطوة، والتي قد تترجم بانسحاب أوسلو، وهي التي تعدّ موردا رئيسيا للغاز في أوروبا، فإذا قررت الأخيرة بذل جهد في عام 2022 لمساعدة جيرانها، فقد تقرّر أوسلو التراجع في عام 2023.

وللتذليل على أهمية النرويج، فإن أوسلو تمثل أكثر من ثلث الغاز المستورد لفرنسا ونصف الغاز المستورد في ألمانيا، وكانت الفكرة قد أثارت تباينا في مواقف الدول لمجموعة 27 من بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مستهلك للغاز فيها، من أن يجعل سقف السعر الحصول على الإمدادات الأكثر صعوبة في الأسواق العالمية التنافسية.

ويعد النرويج شريك لا غنى عنه بالنسبة للأوروبيين، وقد وافقت النرويج بالفعل على زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بنسبة 8 إلى 10٪ في الأشهر الأخيرة، مما أدى أيضًا إلى انخفاض إنتاجها من النفط، وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من أنه ليس من المؤكد أن يواصل النرويجيون بذل الجهود ذاتها في العام المقبل، ومن ثم فإنه سيكون هناك كميات أقل من الغاز المتاح للأوروبيين، وبالتالي سترتفع الأسعار مرة أخرى.