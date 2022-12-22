الجلفة: حملة بحث واسعة عن الفتاة المفقودة

تواصلت اليوم حملة البحث عن الشابة جديلة بديرينة البالغة من العمر 32 سنة القاطنة بمنطقة ختالة ببلدية الزعفران شمال غرب الجلفة.

واختفت الفتاة التي تعاني من اضطرابات نفسية من بيت العائلة منذ صبيحة أمس في ظروف غامضة، حسب عائلتها التي أكدت أنها اختفت عن الأنظار منذ أمس ولم يظهر عليها أي خبر.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالشارف ليلة البارحة في حدود الساعة 22 سا و18 د، لأجل البحث عنها، لتستأنف بداية عملية البحث صبيحة هذا اليوم بدعم إسعافات كل من الوحدة الرئيسية بالجلفة، فرقة السينوتقنية، الوحدة الثانوية بحاسي بحبح، الوحدة الثانوية والمركز المتقدم بالجلفة، حيث تم تسخير كامل الإمكانيات البشرية والمادية لأجل عملية البحث رفقة مصالح الدرك الوطني.

وهي العملية التي يشارك فيها مجموعة من المواطنين بمحيط الغابة بالجهة الجنوبية لبلدية الزعفران ومنطقة اللبط ووادي القصب والسبخة.