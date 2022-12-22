"ايتوزا" تصدر بيانا

أعلمت المؤسسـة العموميـة للنقـل الحضــري والشبـه الحضــري لمدينــة الجزائــر وضواحيـها إيتوزا، اليوم الخميس، عـن توقـف مؤقت لحركة سير خطوط حافلاتها التي تشتغل بمحطة أودان والبريد المركزي.

وأوضحت المؤسسة في بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أنه بمناسبة تظاهرة "يوم بدون سيارات" التـي تنظمـها بلديـة الجزائر الوسطى، كل من أيام الجمعة 23 -30 ديسمبر 2022 وكذا 06 جانفي 2023، ستتوقـف حركة سير خطوط حافلاتها التي تشتغل بمحطة أودان والبريد المركزي مؤقتا وهذا ابتـداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غــاية الساعة السابعة مساء.

وفيما يخص الخدمة الليلية لهذا المسار ستكون بصفـة عادية خلال أيام التظاهرة بداية من الساعة 19:00 مساء إلى غاية منتصف الليل، يضيف البيان.