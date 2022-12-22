مجسم كأس العالم لن يعمّر طويلا بالأرجنتين

كشف تقرير أرجنتيني، أن مجسم كأس العالم الأخير الذي توّج به منتخب بلاد الفضة بعد 36 عاما منذ أن اعتنقها دييغو مارادونا قبل أن تستبدل بنسخة طبق الأصل وتعود الأصلية لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونقل اليوم الخميس موقع " العربية. نت "، ما جاء عبر صحيفة ""بيرفيل" الأرجنتينية الذي أكد أن النسخة الأصلية وعلى عكس ما يتمنى لاعبو المنتخبات الفائزة لن تبقى بحوزة الفريق الفائز بها بعد، وهو نفس الأمر للاعبي الأرجنتين حيث ستبقى بين أيدي نجوم "الألبيسيليستي" بضعة أيام دون تحديد التاريخ لأسباب أمنية قبل أن تعاد إلى بلدة بادرنو دنيانو في ميلان الإيطالية، أين تقع "جي دي إي برتوني" الشركة الشهيرة المصنعة لها لإعادة تلميعها وتنتهي رحلتها بعد ذلك في زيوريخ السويسرية حيث يقع مقر "فيفا".

وصمم الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا جائزة كأس العالم لتستخدم من سابقتها "جول ريميه" في 1971 ويبلغ ارتفاعها 36.5 سنتيمتر ووزنها 6.175 كيلوغرام أي 75% من الذهب الخالص قدر سعرها في 2018 بـ 181 ألف دولار أميركي، بينما يبلغ قطر قاعدتها 13 سنتيمترا ومغطاة بطبقتين من الملاكيت "المرمر".