تفاصيل عقد رونالدو في السعودية

كشفت صحيفة 'ماركا' الإسبانية اليوم الخميس عن خبر مفاده أن عقد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، سيمتد حتى 2030 (سنتان ونصف منها كلاعب والباقي كسفير ترشيح الدولة العربية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030).

وأكدت الصحيفة، على أن رونالدو سيحصل على المبلغ المتفق عليه على مدار موسمين ونصف كلاعب مع نادي النصر السعودي، لكن سيزداد بشكل كبير عندما يصبح 'الدون' سفيرا للترشح لتنظيم كأس العالم.

وأضاف نفس المصدر، أن عقد كريستيانو رونالدو المنفصل مؤخرا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، موحد بين نادي النصر والمملكة العربية السعودية، للاستفادة من اللاعبون كسفير لدعم ملف استضافة مصر والسعودية واليونان لكأس العالم 2030.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق أن السعودية ومصر واليونان في صدد الإعلان عن ملف مشترك للتقدم بطلب احتضان منافسات المونديال في نسخته الـ24.

وبخصوص هذه الخطوة كان رئيس 'الفيفا' قد علق قائلا : " لقد زرت السعودية ومصر واليونان، وبلدان عديدة، هي دول رائعة أيضا، القرار بشأن مونديال-2030 سيتم اتخاذه في مجلس الهيئة الدولية خلال عام 2024".

وكانت تقارير إعلامية متباينة، قد أكدت على أن كريستيانو رونالدو وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز حتى 2025.

وخلصت صحيفة 'ماركا' إلى التأكيد على أن كريستيانو رونالدو يقترب من وداع كرة القدم الأوروبية، وسيصل إلى العاصمة السعودية الرياض، للتوقيع مع نادي النصر.