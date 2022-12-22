بلجود يتحدث عن أشغال ميترو الجزائر

بلغت نسبة تقدم الأشغال في مشروع توسعة مترو الجزائر العاصمة من محطة الحراش إلى مطار الجزائر 83 بالمائة، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير النقل كمال بلجود.

وأوضح بلجود في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أن هذه التوسعة التي تمتد على مسافة إجمالية قدرها 9.5 كم وتشمل 9 محطات، تنجز على شطرين: الحراش-وادي السمار، وواد السمار-المطار.

وينتظر أن تنتهي أشغال الهندسة المدنية بالنسبة للشطر وادي السمار-المطار (يضم خمس محطات) في ماي 2023، فيما ستنتهي نفس الأشغال للشطر وادي السمار-الحراش (4 محطات) بنهاية شهر نوفمبر 2024.

وبخصوص مشروع التوسعة من محطة عين النعجة إلى براقي،كشف الوزير أن الشطر الأول من هذا الامتداد بطول 4.4 كم (4 محطات)، يعرف نسبة تقدم ملحوظة بالنسبة لأشغال الهندسة المدنية إذ بلغت 88 بالمائة، فيما لم يتم بعد تسجيل مشروع الشطر الثاني الممتد على مسافة 1.76 كلم.

وبخصوص توسعة ميترو الجزائر إلى الأحياء الغربية للعاصمة، أكد الوزير أن المشروع يمتد على مسافة إجمالية قدرها 26.5 كلم وهو يضم 24 محطة مبرمجة.

وتم تقسيم المشروع على ثل اثة أشطر، يمتد أولها من محطة ساحة الشهداء إلى باب الوادي ثم شوفالي على طول 9.5 كلم ويضم 8 محطات مبرمجة،فيما يمتد الشطر الثاني من شوفالي إلى دالي براهيم والشراقة ثم أولاد فايت على مسافة 9.2 كلم ويضم 8 محطات مبرمجة.

أما الشطر الثالث فيمتد من شوفالي إلى دالي براهيم والعاشور ثم درارية على مسافة تقدر بـ 7.8كلم ويضم 8 محطات مبرمجة، يضيف الوزير. و"سيتم بعد استكمال الدراسات النهائية لتوسعة ميترو الجزائر نحو الأحياء الغربية، رصد المبالغ المالية اللازمة لهذه التوسعات قبل تعيين مؤسسات الاشغال وفق القوانين المعمول بها"، حسب تصريحات بلجود.

يذكر أن شبكة ميترو العاصمة قيد الخدمة لحد اليوم تمتد على طول19.5 كم وتضم 19 محطة.