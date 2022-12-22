تسقيف أجور اللاعبين الموسم المقبل

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيتدخل لتسقيف الكتلة المالية للأجور المخصصة لرواتب اللاعبين ابتداء من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024 بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) ونظيرتها الكونفديرالية الإفريقية (الكاف).

وفي رده على سؤال شفهي للنائب البرلماني محمد مير بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص "التحفيزات المالية التي تعرضها بعض الأندية على لاعبي كرة القدم"، قال الوزير: " هذه التحفيزات معمول بها على المستوى الوطني والدولي... لا يمكن التدخل، إلا في عملية تسقيف الأجور المخصصة لرواتب اللاعبين وهذا ابتداء من الموسم الرياضي المقبل من خلال إحداث تعديلات على هذه المسألة بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم ونظيرتها الكونفديرالية الإفريقية".

واعتبر، ممثل الحكومة أن هذا القرار يندرج في إطار عملية "تنظيم أندية القسم الأول لكرة القدم وفقا لقوانين الفيفا والكاف".