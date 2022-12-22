إطلاق "عدل 3" .. وزير السكن يجيب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن قطاعه يولي اهتمامه لإنهاء برنامج "عدل 2" الذي يضم 560 ألف وحدة سكنية.

وكشف بلعريبي، اليوم الخميس، خلال إجابته على أسئلة نواب البرلمان، أن إطلاق برنامج "عدل 3" غير وارد حاليا، مؤكدا أنه سيتم النظر في هذا المشروع مستقبلا.

من جهة أخرى، أكد وزير السكن أن المشاريع التي ستنجز في إطار البرنامج السكني لـ2023 ستوزع بشكل عادل على الولايات.

وفيما يخص، الاقتراح المتعلق بإدراج السكنات الشاغرة في قائمة المواقع المقترحة للاختيار، قال بلعريبي أن هذا المقترح "لا يمكن تجسيده حاليا على اعتبار أن هذه السكنات لا تعتبر فائضا بل هي سكنات لم يتم إنهاء إجراءات استلامها للمستفيدين".

وأوضح في هذا الشأن أن "عملية المراقبة، أظهرت استفادة المكتتبين المعنيين من صيغ أخرى، والتي ستليها مرحلة الطعون".

وبالتالي- يضيف بلعريبي- "لا يمكن استرجاعها ضمن قائمة مواقع السكنات المقترحة للاختيار، ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية المستفيدين منها".

كما لفت إلى أنه "مبدئيا، قليل ما تكون هناك في سكنات عدل سكنات شاغرة لأنها منجزة حسب الطلب" مضيفا، أنه بالنسبة للسكنات التي يتم التنازل عنها من طرف المكتتبين، يتم وضعها في المنصة من خلال تطبيق خاص بذلك.