وهران تتجنب الكارثة (فيديو)

نشب، اليوم الخميس، حريق بمحطة بنزين في الطريق الوطني رقم 11 ببلدية بئر الجير في ولاية وهران.

وجاء في بيان الحماية المدنية "في حدود الساعة 14سا 25 د تدخلت مصالحنا من أجل إخماد حريق شب بمحطة الخدمات المتواجدة بالطريق الوطني رقم 11 بلدية بئر الجير".

وحسب ذات المصدر فقد خلف الحادث ضحية واحدة من جنس ذكر 42 سنة له حروق من الدرجة الثالثة على مستوى الرأس.

وكان الضحية يزود سيارته التي تعمل بنظام "سيرغاز" قبل أن تلتهمها النيران كليا وتمتد إلى كامل المحطة.

وكانت الأمور أن تكون أخطر لولا تدخل عمال الإطفاء الذين سيطروا على الحريق ومنعوه من الانتشار إلى صهاريج البنزين والغاز.

وسخرت الحماية المدنية لهذا التدخل 10 شاحنات إطفاء، 04 سيارات إسعاف، سلم ميكانيكي و65 عون من مختلف الرتب.