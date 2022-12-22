تسليم منظومة "باتريوت" لأوكرانيا .. ماذا قال بوتين؟

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية "الترياق" لها.

قال بوتين وفق ما نقلت "روسيا اليوم": "أولئك الذين يعارضوننا يتوقعون أن هذا من المفترض أن يكون سلاحا دفاعيا.. حسنا، سنضع ذلك في الاعتبار.. وسيكون هناك دائما ترياق له. إنهم يفعلون ذلك عبثا، هذا الأمر مجرد إطالة لأمد الأزمة في أوكرانيا".

وأضاف بوتين، أنظمة "باتريوت" قديمة، ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية "إس-300"، و"الترياق لها سيكون موجودا دائما.

وتابع: "هذا نظام قديم إلى حد ما.. لا يعمل مثل إس-300..ومع ذلك، يفترضون أنه سلاحا دفاعيا".

واكد الرئيس أن هناك اختلافا كبيرا بين الصناعة العسكرية الروسية والأوكرانية، وأن لدى روسيا احتياطيا كبيرا، وقريبا لن يكون لدى كييف أي احتياطيات.

وأضاف بوتين أن روسيا تأخذ في الحسبان وتراقب كميات الأسلحة المتبقية في المستودعات في أوكرانيا.