تيارت: تشييع جثامين ضحايا حادث المرور

شيعت، عصر اليوم، بمقبرة سيد العربي بمنطقة الطريش التابعة لبلدية واد ليلي، جنازة ضحايا حادث المرور الذي وقع فجر اليوم ببلدية النعيمة جنوبي تيارت، في جو جنائزي مهيب حضره عدد كبير من المواطنين والسلطات المحلية لبلدية وادليلي.

وكان الضحايا وعددهم 5 من عائلة واحدة تترواح أعمارهم بين ﴿ 4 و70 سنة﴾ لقوا حتفهم في حادث اصطدام السيارة السياحية التي كانوا على متنها من نوع "رونو 18" بشاحنة ذات مقطورة من نوع "فولفو" على مقربة من بلدية النعيمة ﴿ جنوبي تيارت﴾، لما كانوا متوجيهن من قرية الطريش ببلدية وادليلي إلى بلدية الأغواط في موكب زفاف، حسبما علم من مصادر محلية.

وقطع والي تيارت زيارته لبلديات سيدي بختي ومدغوسة وملاكو، لتفقد جرحى حادث المرور بمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى ميموني الطاهر بالسوقر، وهما سائق الشاحنة وطفل ينحدر من العائلة التي توفي أفرادها، وقدم التعازي لعائلة الضحايا الذين كانوا بالمستشفى.