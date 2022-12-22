فتح تحقيق في حادث انفجار مسكن بالعاصمة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق ابتدائي فورا لتحديد أسباب وظروف وملابسات حادث انفجار غاز بمسكن بوادي قريش بالجزائر العاصمة نتج عنه أضرار جسمانية "متفاوتة" لأربعة أشخاص وهدم جزئي لجدران البناية، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية.

وجاء في البيان ذاته أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الرأي العام انه قد تم تسجيل صباح هذا اليوم الموافق ل22/ 12/ 2022 حادث انفجار غاز بمسكن كائن بناحية بوفريزي وادي قريش، نتج عنه أضرار جسمانية متفاوتة لـ4 أشخاص مقيمين به وهدم جزئ لجدران البناية".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم إسعاف الجرحى بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج" . وأكد وكيل الجمهورية في بيانه أنه "أمر بفتح تحقيق ابتدائي فورا لتحديد أسباب وظروف وملابسات الحادث".