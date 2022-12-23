مطالب بإغلاق سوق "السكوار"

نال مشروع قانون يعزز ويشدد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، دعم النواب، أمس، وسط مطالب بتعزيز حماية المبلّغين ومكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة.

وشدد متدخلون في مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أهمية الأحكام الجديدة التي تدخل في سياق تحيين منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الظاهرتين. ووصف محمد طويل، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، التعديل الثالث للقانون بـ"المهم" وبكونه "ركيزة مهمة في حماية الأمن القومي"، مشددا على أن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وجهان لعملة واحدة، فيما شدّد سعيد نفيسي، رئيس كتلة البناء الوطني، على أن مكافحة الإرهاب بالتشريعات والعمل الميداني "غير كافيين لوحدهما"، بل يجب تعزيزهما بـ "تجفيف مصادر تمويل الإرهاب"، مطالبا بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية. ونبّه عديد النواب إلى التحديات التي تطرحها المادة 5 مكرر 5 في تمويل الجمعيات الدينية بحكم أنها تحظر قبول أي تبرعات مجهولة المصدر، وهو الانشغال ذاته الذي عبّر عنه النائبان رابح بن جدو ورحيش نبيل الذي لفت إلى صعوبة تحديد مصدر الأموال المتبرع بها، خصوصا أن كثير من المانحين يرفضون الإفصاح عن هوياتهم.

وصدرت دعوات لتعزيز حماية المبلّغين زيادة عن تلك التي اقترحها المشروع، والتي نصت على أنه "لا يمكن اتخاذ أي إجراءات جزائية أو دعوى مدنية من أجل انتهاك السر البنكي".

وفي هذا السياق، رافع النائب سيد أحمد تمامري، لأجل تعميم أحكام حماية المبلّغين إلى الموظفين والمديرين.

وفي سياق آخر، تساءل النائب، قدور بن عطية، عن موعد وضع حد لنشاط سوق العملة الصعبة غير الرسمي ببورسعيد بالعاصمة (السكوار) الذي يعتبر حسب قوله "آلة غسيل الأموال".

وفي هذا السياق، طالب برلمانيون بفتح مكاتب صرف للعمل الصعبة والتعجيل بقانون النقد والقرض وتغيير الأوراق النقدية، واعتبار تبييض الأموال جناية وليس جنحة والحاجة إلى التدخل في وقت مبكر لكشف عمليات غسيل الأموال، أي عند مرحلة الإيداع للمساعدة في جهود مكافحة تبييض الأموال.

ونبّه أحد المتدخلين إلى أن مكافحة الإرهاب تقتضي محاربة التطرف الفكري قبل كل شيء، محذرا من ظاهرة "سيطرة تيارات متطرفة على مساجد". ودعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي لتحسين أوضاع الأمهات السجينات المرضعات بسجن القليعة، (تخصيص مساحة قاعة اللعب للأطفال وتحسين نوعية وجبات العشاء)، كما وجّه عديد المتدخلين اهتمامهم لقضايا محلية تضم إنجاز محاكم جديدة.

ونال وزير العدل مديح عديد المتدخلين على عرضه يوم مناقشة تقرير الجزائر، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق في 8 نوفمبر الفارط.

وشهدت جلسة أمس، بدء العمل بنظام التسجيل الإلكتروني للمداخلات والأسئلة، الأمر الذي استحسنه متدخلون والذي ينهي هيمنة القيادات البرلمانية ومسؤولي الهياكل في تحديد قائمة من يحق التدخل في مستهل المناقشات وفي ختامها.

وزير العدل: حماية المبلّغين مضمونة

قال وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في عرضه للمشروع، إن التعديلات الجديدة تفرض واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، وهم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، مثل المحامين والموثّقين ومحافظي الحسابات، تضم التأكد من هوية الزبائن عند ربط أي علاقة عمل أو علاقة أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة لمدة 5 سنوات على الأقل ابتداء من انتهاء العملية، ووضع تدابير وبرامج تضمن الرقابة الداخلية وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر.

ويلزم المشروع الخاضعين بإبلاغ خلية الاستعلام المالي بكل عملية يشتبه أنها تتعلق بأموال حصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب وزير العدل.

وأفاد أنه وبغرض حماية المبلّغين، لا يمكن اتخاذ أي متابعات في مسألة انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا المعلومات بحسن نية أو قاموا بالإخطارات حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي، فيما يمنع على الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين، الكشف عن وجود الإخطار بالشبهة أو المعلومات المتعلقة التي يتم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة.

وأشار الوزير إلى أن الجمعيات والمنظمات غير الربحية، ملزمة بقواعد التصرف الحذر، لا سيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات ثبت تورّطهم داخل التراب الوطني أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجماعات الإرهابية، والإمتناع عن قبول أي أموال نقدية دون رخصة من الوزارة الوصية. كما أشار إلى أن التشريع الجديد يقضي بإخضاع الأموال أو التي تستلمها أو تمنحها أو تحويلها الجمعيات غير الربحية للمراقبة المناسبة من قبل هيئات الرقابة المختصة.