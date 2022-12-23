إصابة 14 شخصا في اصطدام بين حافلة وسيارة بسطيف

أصيب أربعة عشر شخصا صباح اليوم الجمعة في اصطدام بين حافلة لنقل العمال وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 75 في شطره العابر لتراب بلدية عين عباسة بولاية سطيف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في منشور لها، بأن وحاتها في ولاية سطيف تدخلت صبيحة هذا الجمعة في تام الساعة الثانية بعد منتصف الليل (02:00) من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين حافلة نقل عمال وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 75 وبالضبط في منطقة طكوكة التابعة إقليميا لبلدية عين عباسة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.