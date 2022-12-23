كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحا بأن يكون صاروخا باليستيا.

وذكرت وكالة "كيودو"، أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء.

ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).

كما أفادت وكالة "يونهاب" بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي اليوم الجمعة. ولم يعلن على الفور عن تفاصيل أخرى.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، الأحد الماضي، ما وصفه مسؤولو سيول بصاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي. وزعمت لاحقا أن الإطلاق كان بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر الماضي.