أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفع سعر برميل النفط عالميًا نحو 1بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة بفعل توقعات بانخفاض معروض الخام الروسي.

وساعدت توقعات نقص الإمدادات في تعويض المخاوف من تضرر نمو الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة، إذ تهدد عاصفة القطب الشمالي الوشيكة السفر خلال موسم العطل.

بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير المقبل بنحو 0.93 بالمائة، إلى 81.73 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي سليم فبرايرأيضا بنسبة 1.10 بالمائة، إلى 78.34 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس على تراجع في جلسة متقلبة، ليسجل الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية.

وبالتالي يتجه كلا العقدين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية، مع صعود خام برنت 3.3 بالمائة وغرب تكساس الوسيط 5.5 بالمائة. وقد تنخفض صادرات روسيا من نفط البلطيق بنسبة 20 بالمائة في ديسمبر عن الشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقف لأسعار الخام الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر الجاري، وفقًا لحسابات متعاملين ووكالة رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة و7 بالمائة في أوائل عام 2023 حيث تستجيب للحدود القصوى لأسعار منتجاتها الخام والنفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعمها.