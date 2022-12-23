رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اعتزال بن زيمة

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، أنه لم يتفاجأ بالاعتزال الدولي للمهاجم كريم بن زيمة بعد مونديال قطر.

وقال لو جريت في تصريحات لصحيفة Ouest-France "لم أتفاجأ باعتزال بن زيمة دوليا، لأنه لم يلعب كأس العالم 2022".

وتابع "ربما ينوي بن زيمة التركيز بنسبة 100 بالمائة على ناديه ريال مدريد بعد عدة إصابات صغيرة".

وأضاف "استأنف بن زيمة تدريباته مؤخرا، لم يكن بمقدوره اللعب مع المنتخب الفرنسي، وفعل الطاقم الطبي ما هو ضروري".

ونوه "بن زيمة أراد أن يرى أطباء ريال مدريد بسرعة كبيرة، ونحن لعبنا كل ثلاثة أيام ووصلنا المباراة النهائية".

وأعلن نجم ريال مدريد، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أزمة استبعاده من قبل المدرب ديشامب من المشاركة في مونديال قطر 2022، رغم جاهزيته في المراحل الأخيرة من البطولة.