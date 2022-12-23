قال البروفيسور عبد الباسط كتفي رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بمستشفى الرويبة، ورئيس الجمعية الوطنية لطب التدخين أن سرطان الرئة الأكثر انتشارا في الجزائر، الأكثر خطرا وفتكا، و80 بالمائة من الإصابات سببها التدخين.

وأوضح البروفيسور في تصريح لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أن السرطان قاتل وصامت ينمو بطريقة عجيبة دون أن يحدث أي أعراض في البداية، وعند اكتشافه يفوت الأوان.

وأضاف، أن 15 إلى 20 بالمائة فقط من مرضى سرطان الرئة نستطيع إجراء عمليات جراحية لهم، منهم 5 بالمائة تنجح عملياتهم ويعيشون لخمس سنوات، و80 بالمائة البقية يفقدون الحياة، مفيدا أن كل من يبلغ 35 سنة فما فوق التنفس الخاص به ينقص بحوالي 30 ملل في العام، وكل من يدخن يتضاعف هذا النقص ويسبب له الانسداد التنفسي.

وأشار عبد الباسط كتفي، أن الأعراض تظهر غالبا على الأشخاص البالغين 40 سنة فما فوق مثل تغير في السعال، زيادة السعال التهابات تنفسية بشكل متواصل، نقص في الجهاز التنفسي، وخاصة كل من تظهر عليه بقع دم أو خيوط دم عند رمي السعال.

وبالنسبة للسيجارة الإلكترونية المنتشرة بقوة هذه الأيام أكد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية أننا لا ننصح تماما بها لأن مكوناتها غير معروفة، وإضرارها مع مرور الوقت ثابتة

وأفاد ذات المتحدث، أنه ليست لنا إحصائيات حديثة حول نسبة التدخين في الجزائر، إلا أن الأكيد أن فيه ارتفاع، وآخر أرقام 2017 تشير إلى 16,5 بالمائة من الرجال الجزائريين يدخنون.