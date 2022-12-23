نفايات: إنتاج 11.1 مليون طن في 2021

سجلت كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة خلال سنة 2021 تراجعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا (2019)، حيث قدرت بـ 11.1 مليون طن، حسبما جاء في دراسة للوكالة الوطنية للنفايات، أعلن عن نتائجها مساء أمس الخميس.

وقالت رئيسة قسم النفايات المنزلية وما شابهها بالوكالة، عقيلة بوذراع، خلال يوم إعلامي خصص لعرض نتائج أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر 2019-2021، أن كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة خلال 2021 قدرت بـ 11.1 مليون طن، أي بمعدل 0.68 كغ للفرد تنتج يوميا.

وفي سنة 2019، قدرت النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة 12.6 مليون طن أي أن الفرد كان ينتج 0.8 كغ من النفايات في اليوم.

ويشير ذلك إلى تسجيل تراجع في 2021 مقارنة بـ 2019 نسبته 12 بالمائة أي ما يفوق 1 مليون كطن من النفايات، وهو ما سيوفر 3 مليون متر مكعب في حياة الخنادق بمراكز الردم.

وأبرزت بوذراع أن جائحة كورونا شكلت نقلة في مجال إنتاج النفايات المنزلية، إذ لوحظ أن المواطن خلال هذه الفترة رشد استهلاكه ما أدى إلى التقليل من إنتاج النفايات.

وذكرت ذات المسؤولة أن هذه الأرقام تتماشى مع الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة الوصية لأفاق 2035 والتي وتقضي بعدم تجاوز 1 كغ كمعدل يومي إنتاج النفايات للفرد الواحد.

ولدى عرضها لتفاصيل الدراسة، كشفت بوذراع أن معدل الإنتاج الفردي اليومي لنفايات الخبز يقدر بـ 0.014 كغ بحجم يعادل 227906 طن أو 912 مليون خبزة وهو ما نسبته 0.92 بالمائة من مجموع النفايات المنزلية وما شابهها.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأسرة الأقل عددا هي التي تنتج أكثر نفايات من الأسرة الأكثر عددا، وأن الولاية ذات المعدل الأعلى من حيث الإنتاج الفردي اليومي للنفايات المنزلية وما شابهها هي وهران في حين تأتي ولاية أدرار في ذيل الترتيب.

وحول تثمين النفايات، تشير البيانات إلى معدل التثمين بلغ 9.83 بالمائة في سنة 2020 في حين تستهدف وزارة البيئة رفع هذا المعدل إلى 30 بالمائة بحلول 2035.