غليزان: تفكيك ورشة سرية لتدوير ورسكلة البلاستيك

بناء على معلومات واردة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي ارهيو في غليزان، مفادها وجود ورشة خاصة برسكلة البلاستيك بأحد الأحياء، تعمل بطريقة سرية وغير مشروعة.

وبعد التحقق من المعلومات، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى عين المكان أين تم العثور على الورشة السالفة الذكر، يستغلها صاحبها في رسكلة مادة البلاستيك دون وجود أي وثيقة قانونية تثبت ممارسته لهذا النشاط، وكان بداخلها آلة ضغط بلاستيك وأخرى لتدوير وتقطيع البلاستيك دون رقم، وميزان خاص بوزن الشاحنات، إلى جانب نفايات بلاستيكية، وآلة كلارك.

وقد قدرت القيمة المالية لجميع المحجوزات بـ 2420 ألف دينار.

وقد تم حجز المعدات، مع تحرير محضر وإرساله إلى السلطات القضائية.