رئيس نقابة الصيادلة يتحدث عن حليب الأطفال والمكملات الغذائية

كشف الدكتور مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، اليوم الجمعة، إن حليب الأطفال متوفر نسبيا في السوق عكس ما كان عليه قبل شهرين، كما إن المكملات الغذائية تحددها تعليمة وزارية مشتركة تتعلق باستحداث الرمز العمودي "كودبار" في العلب وعد احتوائها على أي مكون طبي أو صيدلاني.

وأوضح الدكتور بلعمبري في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، إن حليب الأطفال متوفر نسبيا في السوق عكس ما كان عليه قبل شهرين والصيادلة تخلوا عن بيعه بسبب أسعاره المرتفعة كون الصيادلة يتعاملون بالفوترة ، مقارنة بأسعاره لدى التجار الذين يشترونه بدون فاتورة، مؤكدا أن الممارسات غير الشرعية وغير الشريفة للنشاطات التجارية الأخرى خلقت فارقا في سعر بيع حليب الأطفال بين الصيادلة والمحلات التجارية ....التاجر يبيعه بسعر أرخص من الصيدلي بسبب عدم الفوترة.

وأضاف رئيس نقابة الصيادلة الخواص، إن نشاط الصيدليات مقنن ويتم التعامل بالفاتورة ومع النظام الجبائي والتعامل بالصكوك ...فالصيدلي عندما يشتري الحليب بالفاتورة ويطبق الرسوم، يبيعه بسعر مرتفع عن سعر بيعه لدى التجار الذين يتعاملون بدون فوترة. معبرا في هذا السياق عن أمله في أن تكون المعاملات التجارية بالفوترة لدى الجميع كي تكون الأسعار موحدة أو متقاربة لا بفوارق كبيرة، ولما لا تقنين السعر.

وفي رده على الاتهامات الموجهة للصيادة بخصوص رفع الأسعار، قال بلعمبري إن الفارق في الأسعار بين الصيادلة والتجار يعود بالدرجة الأولى إلى الفوترة، وهامش الربح لبيع حليب الأطفال لدى الصيدليات لا يتجاوز 3 و5 بالمائة. معبرا عن تمنياته في ان يباع حليب الأطفال حصريا لدى الصيدليات كما هو معمول بع في عديد دول العالم، مضيفا إن حليب الأطفال الطبي الذي يصفه الأطباء بسبب بعض الحالات الصحية المرضية، يجب أن يُباع لدى الصيدليات فقط، ولكن للأسف يتداول لدى التجار بشكل طبيعي وهي ممارسات غير معقولة.

ولدى تناوله لموضوع المكملات الغذائية قال بلعمبري إن هناك تعليمة وزارية مشتركة تتضمن الإجراءات الجديدة لهذا المنتوج تتعلق باستحداث الرمز العمودي "كود بار" في علب المكملات الغذائية، وعدم احتوائها على أي مكون طبي أو صيدلاني، ولا تحمل دلالات أو مواصفات أو خصوصيات الأدوية مثل أن يُكتب في المكمل الغذائي مضاد للسعال أو الالتهاب أو الحمى ....

ورحب رئيس نقابة الصيادلة الخواص بقرارات تنظيم سوق المكملات الغذائية، ولكن مع أمل أن تمنح مهلة من الزمن للصيادلة قبل تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة حول تقنين وتنظيم سوق المكملات الغذائية، لاستكمال صرف كميات المكملات الموجودة في الصيدليات.

وشدد بلعمبري على أن سحب المكملات الغذائية سببه الشروط التقنية والإدارية الجديدة التي تم استحداثها، وأن ذلك لا علاقة له بجودة هذه المكملات الغذائية التي يتم بيعها في الصيدليات لأن غالبيتها مصنعة من طرف منتجي الدواء وهي معروفة المصدر والتركيب بدقة. كما أن سحبها من الصيدليات فجأة سيعود بالضرر على الجميع بما فيه الاقتصاد الوطني.

وخلص في تصريحه إلى القول بأن نقابة الصيادلة طالبت من وزارة الصحة تأجيل العمل بهذه التعليمة إلى غاية توفر الامكانات التقنية والميدانية لتطبيقها، ومن المعقول جدا أن يمنح أي نص قانوني مهلة أو مدة انتقالية إلى غاية تأقلم وتحضير المنتجين للشروط التنظيمية المستحدثة والجديدة.