Le président du syndicat des pharmaciens évoque le lait en poudre et les suppléments alimentaires

Le président du syndicat national des pharmaciens d’officine, Messaoud Belambri, a indiqué vendredi que le lait premier âgé est relativement disponible sur le marché par rapport à il y a deux mois, et les suppléments sont déterminés par une instruction ministérielle conjointe concernant l’introduction du « code barre » sur les boites et l’engagement de ne pas contenir tout composant médical ou pharmaceutique.

Belambri a précisé à radio Sétif, que les pharmaciens ont renoncé à les vendre en raison de leurs prix élevés en raison de leur utilisation de la facturation, contrairement aux commerçants qui l’achètent sans facture.

Concernant les suppléments, il a déclaré qu’il y avait une instruction ministérielle conjointe contenant les nouvelles procédures pour ce produit relatives à l’introduction du « code barre » sur les boîtes de suppléments, qu’ils ne doivent contenir aucun ingrédient médical ou pharmaceutique, et ne portant pas d’indications, de spécifications de nature pharmaceutique de tels que antitussif, anti-inflammatoire ou antipyrétique .

Belambri a salué la décision de réglementer le marché des suppléments, mais espère qu’il y aura un délai avant son application accordé aux l’application de l’instruction ministérielle pour permettre de liquider les stocks en pharmacie.