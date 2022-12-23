حكم نهائي المونديال يرد على الفرنسيين

رد الحكم، سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، على انتقادات الفرنسيين.

وتعرض الحكم البولندي لانتقادات شديدة في فرنسا خاصة في لقطة الهدف الثالث للأرجنتين، حيث تحدث البعض عن عدم شرعيته بسبب دخول بعض لاعبي "التانغو" الاحتياطيين لأرضية الميدان قبل تسجيل ميسي للهدف.

وقال مارسينياك في تصريحات خلال مأدبة غداء بمسقط رأسه، وفق ما نقلت وسائل إعلام بولندية: "الاحتياطيون دخلوا المستطيل الأخضر لكن في الجهة البعيدة، ما هو تأثيرهم عن لقطة الهدف؟".

وأضاف "لم يذكر الفرنسيون هذه الصورة التي تظهر سبعة لاعبين احتياطيين فرنسيين في الملعب عندما سجل مبابي الهدف الثاني، كما تواجد 3 آخرون في لقطة مواني الضائعة".

وأكد مارسينياك أنه تلقى التهاني من عدة حكام ولاعبين كما أن مبابي قال له أنهم كانوا حكاما رائعين –حسبه-.