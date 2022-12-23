محتجون يغلقون الطريق السيار على مستوى الشفة

أقدم، عصر اليوم، مواطنون غاضبون بالنقطة المرورية عند حي سيد المدني في الشفة، على غلق الطريق السيار بين البليدة والمدية ومنع حركية السير، مما أجبر مصالح الأمن ومسؤولين إلى التدخل ومحاولة التفاوض مع السكان الغاضبين بسبب غلق مسلك طريق رأت السلطات أنه غير آمن.

المحتجون دافعوا عن موقفهم بأن تعليق السير عبر الطريق المسلك نحو أحياء وخاصة نحو سكان القرية بالجوار، سيحرمهم من الوصول إلى سكناتهم ويمنع أيضا وصول أبنائهم إلى المؤسسات التربوية بأحياء أخرى، وهو ما يرفضونه ويعترضون عليه داعين إلى إعادة فتح المسلك.

وتعقدت حركية السير أدخل سائقين في مشادات وتلاسن حاد مع المحتجين، خاصة بين القادمين من ولايات بعيدة، إلا أن الأمر لم ينجح وهو ما أجبر مصالح الأمن وعقلاء إلى التدخل وتهدئة المحتجين لتعود حركية السير إلى طبيعتها.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية الشفة أوضح لـ"الخبر" بأنه سيرفع إشكال الطريق إلى المصالح المسؤولة مباشرة لأجل إيجاد حل "آمن" يرضي الجميع.