"الفيفا" تعلن أجمل هدف في مونديال قطر (فيديو)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، عن فوز اللاعب البرازيلي ريتشارلسون بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 رسميا وذلك عن ركلته الخلفية المزدوجة التي سجلها في شباك صربيا.

وتم اختيار ريتشارليسون، بناء على تصويت الجماهير عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علما أن اللاعب البرازيلي سجل ذلك الهدف في شباك صربيا في دور المجموعات في الجولة الأولى من المونديال.

وتفوق ريتشارلسون في سباق الفوز بالجائزة على كل من السعودي سالم الدوسري في هدفه المسجل ضد الأرجنتين، ونيمار مع البرازيل ضد كرواتيا، وكودي غاكبو مع هولندا ضد الإكوادور، وإنزو فيرنانديز مع الأرجنتين ضد المكسيك، وفينسنت أبو بكر مع الكاميرون ضد صربيا، ولويس تشافيز مع المكسيك ضد السعودية، وكيليان مبابي مع فرنسا ضد بولندا، وريتشارلسون مع البرازيل ضد كوريا الجنوبية، وبايك سيونغ مع كوريا الجنوبية ضد البرازيل.