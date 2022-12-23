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الرابطة الثانية: بن عكنون والخروب في الصدارة

رياضة
23 ديسمبر 2022 ()
إ.ب/وأج
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أجريت، اليوم الجمعة، الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها وسط-شرق ووسط-غرب.

وافتك نجم بن عكنون صدارة مجموعة وسط-غرب بعد تحقيقه الانتصار في الداربي العاصمي ضد نصر حسين داي واكتفاء الرائد السابق ترجي مستغانم بالتعادل في داربي الغرب ضد شباب عين تموشنت.

في مجموعة وسط-شرق حافظت جمعية الخروب على الصدارة بعد فوزها على اتحاد الشاوية.

 

النتائج:

مجموعة وسط-شرق:

الجمعة : 

-- اتحاد ورقلة       - اتحاد سوف            2-2

-- جمعية الخروب    - اتحاد الشاوية        1-0

-- ا. خميس الخشنة - وفاق سور الغزلان   1-1

-- اتحاد الحراش     - شباب برج منايل    1-0

-- نجم التلاغمة     - مولودية قسنطينة    1-0

-- السبت:

-- شبيبة سكيكدة   - حمراء عنابة

-- مولودية العلمة  - جمعية عين مليلة (بدون جمهور)

-- اتحاد عنابة      - شباب باتنة

 

الترتيب                   نقاط   لعب

1. جمعية الخروب      24   11

2. نجم التلاغمة         22   12

3. وفاق سور الغزلان  21   12

4. اتحاد سوف           19   11 

5 . اتحاد عنابة         18   10

6. اتحاد الشاوية        16   12

--.  اتحاد الحراش      16   12

8. مولودية قسنطينة    15   11   

9. شباب برج منايل   14    11    

10. مولودية العلمة    13    11 

--. اتحاد ورقلة         13    12

12. شباب باتنة        12    11  

--. ا.خميس الخشنة    12    11 

14. جمعية عين مليلة 9      11  

15. شبيبة سكيكدة     8      11

16. حمراء عنابة      3      11.

                   

مجموعة وسط-غرب:

اليوم الجمعة :

 

ش. عين تموشنت  - ترجي مستغانم    2-2

مستقبل واد سلي    - شبيبة تيارات     1-1

صفاء خميس مليانة- جمعية وهران     2-0

غالي معسكر       - مولودية سعيدة    1-1

رائد القبة           - وداد بوفاريك      1-0

سريع غيليزان     - اولمبي المدية     1-5

وداد تلمسان        - شباب المشرية    1-2

نجم بن عكنون     - نصر حسين داي 2-1

 

الترتيب                                 نقاط   لعب

1. نجم بن عكنون         27   12  

2. ترجي مستغانم         26   11

3. شباب المشرية         23   11

4. مستقبل وادي سلي     22   12

-- شبيبة تيارت            22   12

6. شباب تموشنت         19   12

7. أولمبي المدية           18   12

8. صفاء خميس مليانة    16   11

--  وداد بوفاريك          16   12

10. رائد القبة             15   12

11. غالي معسكر        13   11

12. وداد تلمسان         12    12  

13. نصر حسين داي    10    12

14. مولودية سعيدة       8     11

15. جمعية وهران       5     11

16. سريع غليزان       3     12.

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