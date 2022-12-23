الرابطة الثانية: بن عكنون والخروب في الصدارة

أجريت، اليوم الجمعة، الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها وسط-شرق ووسط-غرب.
وافتك نجم بن عكنون صدارة مجموعة وسط-غرب بعد تحقيقه الانتصار في الداربي العاصمي ضد نصر حسين داي واكتفاء الرائد السابق ترجي مستغانم بالتعادل في داربي الغرب ضد شباب عين تموشنت.
في مجموعة وسط-شرق حافظت جمعية الخروب على الصدارة بعد فوزها على اتحاد الشاوية.
النتائج:
مجموعة وسط-شرق:
الجمعة :
-- اتحاد ورقلة - اتحاد سوف 2-2
-- جمعية الخروب - اتحاد الشاوية 1-0
-- ا. خميس الخشنة - وفاق سور الغزلان 1-1
-- اتحاد الحراش - شباب برج منايل 1-0
-- نجم التلاغمة - مولودية قسنطينة 1-0
-- السبت:
-- شبيبة سكيكدة - حمراء عنابة
-- مولودية العلمة - جمعية عين مليلة (بدون جمهور)
-- اتحاد عنابة - شباب باتنة
الترتيب نقاط لعب
1. جمعية الخروب 24 11
2. نجم التلاغمة 22 12
3. وفاق سور الغزلان 21 12
4. اتحاد سوف 19 11
5 . اتحاد عنابة 18 10
6. اتحاد الشاوية 16 12
--. اتحاد الحراش 16 12
8. مولودية قسنطينة 15 11
9. شباب برج منايل 14 11
10. مولودية العلمة 13 11
--. اتحاد ورقلة 13 12
12. شباب باتنة 12 11
--. ا.خميس الخشنة 12 11
14. جمعية عين مليلة 9 11
15. شبيبة سكيكدة 8 11
16. حمراء عنابة 3 11.
مجموعة وسط-غرب:
اليوم الجمعة :
ش. عين تموشنت - ترجي مستغانم 2-2
مستقبل واد سلي - شبيبة تيارات 1-1
صفاء خميس مليانة- جمعية وهران 2-0
غالي معسكر - مولودية سعيدة 1-1
رائد القبة - وداد بوفاريك 1-0
سريع غيليزان - اولمبي المدية 1-5
وداد تلمسان - شباب المشرية 1-2
نجم بن عكنون - نصر حسين داي 2-1
الترتيب نقاط لعب
1. نجم بن عكنون 27 12
2. ترجي مستغانم 26 11
3. شباب المشرية 23 11
4. مستقبل وادي سلي 22 12
-- شبيبة تيارت 22 12
6. شباب تموشنت 19 12
7. أولمبي المدية 18 12
8. صفاء خميس مليانة 16 11
-- وداد بوفاريك 16 12
10. رائد القبة 15 12
11. غالي معسكر 13 11
12. وداد تلمسان 12 12
13. نصر حسين داي 10 12
14. مولودية سعيدة 8 11
15. جمعية وهران 5 11
16. سريع غليزان 3 12.