الرابطة الثانية: بن عكنون والخروب في الصدارة

أجريت، اليوم الجمعة، الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها وسط-شرق ووسط-غرب.

وافتك نجم بن عكنون صدارة مجموعة وسط-غرب بعد تحقيقه الانتصار في الداربي العاصمي ضد نصر حسين داي واكتفاء الرائد السابق ترجي مستغانم بالتعادل في داربي الغرب ضد شباب عين تموشنت.

في مجموعة وسط-شرق حافظت جمعية الخروب على الصدارة بعد فوزها على اتحاد الشاوية.

النتائج:

مجموعة وسط-شرق:

الجمعة :

-- اتحاد ورقلة - اتحاد سوف 2-2

-- جمعية الخروب - اتحاد الشاوية 1-0

-- ا. خميس الخشنة - وفاق سور الغزلان 1-1

-- اتحاد الحراش - شباب برج منايل 1-0

-- نجم التلاغمة - مولودية قسنطينة 1-0

-- السبت:

-- شبيبة سكيكدة - حمراء عنابة

-- مولودية العلمة - جمعية عين مليلة (بدون جمهور)

-- اتحاد عنابة - شباب باتنة

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية الخروب 24 11

2. نجم التلاغمة 22 12

3. وفاق سور الغزلان 21 12

4. اتحاد سوف 19 11

5 . اتحاد عنابة 18 10

6. اتحاد الشاوية 16 12

--. اتحاد الحراش 16 12

8. مولودية قسنطينة 15 11

9. شباب برج منايل 14 11

10. مولودية العلمة 13 11

--. اتحاد ورقلة 13 12

12. شباب باتنة 12 11

--. ا.خميس الخشنة 12 11

14. جمعية عين مليلة 9 11

15. شبيبة سكيكدة 8 11

16. حمراء عنابة 3 11.

مجموعة وسط-غرب:

اليوم الجمعة :

ش. عين تموشنت - ترجي مستغانم 2-2

مستقبل واد سلي - شبيبة تيارات 1-1

صفاء خميس مليانة- جمعية وهران 2-0

غالي معسكر - مولودية سعيدة 1-1

رائد القبة - وداد بوفاريك 1-0

سريع غيليزان - اولمبي المدية 1-5

وداد تلمسان - شباب المشرية 1-2

نجم بن عكنون - نصر حسين داي 2-1

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 27 12

2. ترجي مستغانم 26 11

3. شباب المشرية 23 11

4. مستقبل وادي سلي 22 12

-- شبيبة تيارت 22 12

6. شباب تموشنت 19 12

7. أولمبي المدية 18 12

8. صفاء خميس مليانة 16 11

-- وداد بوفاريك 16 12

10. رائد القبة 15 12

11. غالي معسكر 13 11

12. وداد تلمسان 12 12

13. نصر حسين داي 10 12

14. مولودية سعيدة 8 11

15. جمعية وهران 5 11

16. سريع غليزان 3 12.