انتشال جثتين من حوض مائي بالجلفة

لقي، مساء اليوم، شخصان حتفهما غرقا داخل حوض مائي بمنطقة العراعر ببلدية المجبارة في الجلفة.

وحسب بيان خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية فإن إسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة والمتمثلة في فرقة الغطس وفرقة التدخل والتعرف في الأماكن الوعرة تدخلت في حدود الساعة 14 سا و36 د لأجل حادث غرق شخصين في حوض مائي مفتوح طوله وعرضه 50 متر وعمقه 05 أمتار، وذلك على مستوى منطقة "العراعر" حوالي 07 كلم عن بلدية المجبارة.

وتم انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة ورجل حاول إنقاذها يبلغ من العمر 40 سنة، ليتم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة من جهتها مصالح الدرك فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.