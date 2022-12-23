هل أخطأت الحكومة العراقية في علم إيطاليا؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام إيرلندا بدلا ‏من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.‏

وتظهر ميلوني في الصور المتداولة، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مؤتمرا صحفيا، وخلفها أعلاما بالأبيض والأخضر والبرتقالي، وهي ألوان علم إيرلندا.

واتهم بعض مستخدمي "تويتر" السلطات العراقية بـ"الجهل والتقصير"، وعدم القدرة على التمييز بين العلم الإيرلندي والإيطالي.

لكن السفارة الإيطالية في بغداد حسمت الجدل القائم عندما نشرت تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر نفت من خلالها "رسميا نبأ الخطأ المزعوم المتعلق برفع الأعلام الرسمية خلال اجتماع اليوم لرئيس وزراء إيطاليا جورجا ملوني مع نظيرها العراقي محمد السوداني في بغداد".

وأضافت السفارة في تغريدتها أن "هذا الخبر هو بسبب المؤثرات بصرية الناتجة عن التصوير"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الأعلام المستخدمة كانت جميعها للجمهورية الإيطالية".