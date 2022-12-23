تحقيق أكثر من 6 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، ان الجزائر حققت قيمة تفوق 6 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات منذ مطلع السنة الجارية و إلى غاية نوفمبر 2022.

و أوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح الطبعة ال 36 من التظاهرة الدولية "أسيهار تمنراست" أن هذا الانجاز يؤكد نجاعة السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحرير الجزائر من التبعية لموارد المحروقات".

و أشار الوزير بالمناسبة أن "الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تسمح بتغطية الإحتياجات الوطنية بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع الواردة".

كما أكد رزيق أيضا أن "الحكومة عازمة على إعطاء دفع جديد لنشاط الإستثمار و مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة قانون الإستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطنية على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية و الوسائل التكنولوجية لضمان نمو اقتصادي مستدام مع مراعاة اعتبارات الأمن البيئي و احتياجات التنمية الإجتماعية".

و أوضح في هذا الصدد أيضا أن قانون الإستثمار الجديد تم تدعيمه بتجسيد المناطق الحرة على مستوى الولايات الحدودية لتكون مناطق ذات بعد إفريقي في كل من الدبداب و تندوف و على الحدود المالية و النيجرية مما سيساهم،

كما أضاف، "في بعث ديناميكية اقتصادية و تجارية بين سكان الولايات الحدودية و الدول المجاورة و تحقيق التكامل الإقتصادي في المنطقة".