سفير التطبيع الأمريكي يثير جدلا في تونس

أثارت مصادقة واشنطن على تعيين الدبلوماسي الأمريكي المعروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، جودي هود ، سفيرا لها في تونس، جدلا دفع البعض لمطالبة الرئيس قيس سعيد برفض قبول أوراق اعتماده.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تعيين جوي هود رسميا في منصب السفير فوق العادة ومفوض الولايات المتحدة الأمريكية في تونس.

وكان هود ألقى في اوت أمام الكونغرس الأمريكي خطابا مثيرا للجدل حول الشان التونسي و ، قال إنه سيدعم جهود تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل في المنطقة، مشيدا بـما سمي بالاتفاقيات الإبراهيمية التي وقعتها بعض الدول العربية.

وعبر الرئيس قيس سعيد، حينها، عن رفضه التدخل في الشأن الداخلي لتونس، وقامت الخارجية التونسية باستدعاء ناتاشا فرنشيسكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، للتعبير عن احتجاجها على “التصريحات غير المقبولة” لهود.