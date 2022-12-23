تغطية ملعب 19 ماي .. والي عنابة يجيب

أكد والي عنابة، جمال الدين بريمي، جاهزية الولاية للحدث القاري الذي ستستضيفه الجزائر مطلع السنة المقبلة (13 جانفي-4فيفري).

وصرح الوالي للإذاعة الجهوية، اليوم الجمعة، أن المقابلتين الوديتين اللتين أجراهما أشبال بوقرة مؤخرا ضد موريتانيا والسنغال سمحت لمسؤولي "الفاف" والكاف" بالوقوف على الجاهزية التامة لملعب 19 ماي 56، الذي سيحتضن مقابلات المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان).

وبخلاف الملعب الرئيسي، كشف الوالي عن جاهزية ملعبي تدريب المنتخبات الأربعة (الكونغو الديمقراطية، السنغال، كوت ديفوار وأوغند) وهي ملحق ملعب 19 ماي وملعب العقيد شابو، إضافة إلى جاهزية المؤسسات الفندقية التي ستأوي وفود المنتخبات ومسؤولي "الكاف" والحكام.

وأضاف ذات المتحدث أن تنظيم "الشان" هو محطة من أجل الحدث القاري الأكبر وهو كأس أمم إفريقيا 2025 الذي ترشحت الجزائر لاحتضانها. كاشفا أن مكتب الدراسات الذي أشرف على عملية ترميم ملعب 19 ماي 56 اقترح تغطيته بسقف ويملك فكرة على كيفية تجسيدها، وهي العملية التي يمكن تحقيقها قبل سنة 2025 في حال تلقي الموافقة والغلاف المالي من السلطات العليا.

من جهة أخرى، كشف الوالي أن السلطات طلبت، قبل حوالي شهرين، اختيار أرضية لاحتضان ملعب جديد بسعة 40 ألف متفرج، مضيفا أنه في الوهلة الأولى وقع الاختيار على أرضية في الطريق المؤدي للمطار من أجل احتضان المشروع حيث يتواجد محضر الاختيار حاليا على مستوى وزارة الشباب والرياضة.