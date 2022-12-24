"الجزائر صبرت طويلا على استفزازات المغرب"

قال نائب رئيس البرلمان ، بوثلجة علال، إن الجزائر تجنح دائما للتهدئة والحوار والسلم مع دول الجوار.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نفى أي حديث عن الوساطة بين البلدين، وأكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لم يتطرق للأمر خلال زيارته للجزائر.

وحول تصريح الرئيس بأن الأزمة بين البلدين “تجاوزت الوساطة”، وما يترتب على ذلك قال علال:” إن كل أزمة في العالم بين دولتين أو أكثر تحل عبر الحوار، المغرب والجزائر، لكن كل شيء مرتبط بحسن النوايا والوقت”.

وتابع: “الجزائر صبرت على كل ما بدر من المغرب تجاه الجزائر، وكانت كل مرة تذكر بالإجراءات العدائية التي لا ينبغي أن تكون بين دولتين عربيتين شقيقتين، وهو ما دفع الجزائر لاتخاذ إجراءات حاسمة”.

ونفى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس، توسط العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقال تبون خلال لقاء مع ممتلي وسائل الاعلام الوطنية : “لا وجود لأي وساطة لا من طرف الأردن، ولا أي طرف آخر… لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، لو كانت هناك وساطة”.

واعتبر أن الأزمة مع المغرب “تجاوزت الوساطة”، مشيرا إلى أن “هناك قائد عربي عرض الوساطة سابقا ورفضنا”.