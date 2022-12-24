إسعاف سبعة مختنقين بالغاز في المدية

أسعفت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة سبعة مختنقين بالغاز في منزلهم الواقع بالقطب الحضري لمدينة المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن إسعافات الوحدة الرئيسية بالمدية تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة (23:01) من أجل إسعاف وإنقاذ سبعة أشخاص مختنقين بغاز أول أوكسيد الكربون بالقطب الحضري في بلدية ودائرة المدية.

ولأوضح نفس المصدر إن الضحايا من عائلة واحدة من الجنسين ثلاث إناث وأربعة ذكور تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و52 سنة وجدوا وهم يعانون من آلام بالرأس وغثيان وقيئ وفي حالة صدمة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المدية.